Эксперты рассказали жителям СЗФО, как спланировать отпуск в 2026 году с максимальной выгодой

С наступлением весны жители Северо-Запада все чаще задумываются об отпуске. Аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснили предпочтения работников из СЗФО и рассчитали, в какие месяцы 2026 года отдых будет не только приятным, но и финансово оправданным.

Согласно данным опроса, май станет самым популярным месяцем для весеннего отпуска — его выбрали 18% респондентов. Апрель планируют взять для отдыха 11% опрошенных, а март — только 8%. Чаще всего весной уходят в отпуск айтишники, HR-специалисты, маркетологи, пиарщики, юристы, а также работники сферы искусства и медиа. В отдельные весенние месяцы доля таких сотрудников среди отпускников достигает 20–28%.

Однако лето по-прежнему остается безоговорочным лидером: август указали 60% участников опроса, июль — 58%, июнь — 29%. Осенью жители СЗФО предпочитают отдыхать в сентябре (25%), реже — в октябре (14%) и ноябре (8%).

Высокий спрос на весенний отдых эксперты связывают с длинными праздничными выходными. В 2026 году дополнительными нерабочими днями станут 7–9 марта, а также 1–3 и 9–11 мая. Это открывает возможности для того, чтобы продлить отпуск за счет праздников.

Юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов пояснил, как грамотно распорядиться отпускными днями. По его словам, нерабочие праздничные дни не включаются в продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, поэтому, если присоединить их к заслуженному отдыху, можно фактически отдыхать дольше, не тратя дни отпуска.

С финансовой точки зрения важно учитывать производственный календарь: чем больше рабочих дней в месяце, тем выше выгода. В 2026 году самыми "дорогими" для отпуска станут июль (23 рабочих дня), а также апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 рабочих дня). В эти месяцы разница между зарплатой и отпускными будет минимальной.

Наименее выгодными с финансовой стороны окажутся январь (15 рабочих дней), февраль и май (по 19 рабочих дней). В эти периоды сумма отпускных будет заметно ниже обычного месячного дохода.

Выходные дни, напротив, включаются в отпуск и оплачиваются, напоминает эксперт. Если сотрудник укажет в заявлении только рабочие дни, суббота и воскресенье не будут учтены при расчете выплат.

"При планировании отпуска в 2026 году важно заранее определить приоритет — увеличение продолжительности отдыха или максимизация выплат. Если хотите отдыхать дольше, берите отпуск в периоды, примыкающие к нерабочим праздничным дням. Если цель — сохранить доход, ориентируйтесь на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Оптимальный вариант — взять отпуск в месяце с большим количеством рабочих дней, который вплотную примыкает к началу праздников. Например, в конце апреля перед майскими праздниками. В такой ситуации получится и доход сохранить, и отдых продлить", — подытожил Александр Кузнецов.