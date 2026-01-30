Подарки от коллег вместо соцпакета: лишь 8% компаний Архангельска поддерживают сотрудниц в декрете

Аналитики сервиса SuperJob изучили, как работодатели Архангельска помогают женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Оказалось, что дополнительные корпоративные программы поддержки существуют лишь в каждом двенадцатом предприятии города — 8% компаний готовы помогать молодым мамам сверх того, что положено по закону .

Как пояснили аналитики, обычно такие меры включают единовременные выплаты при рождении ребенка или другие денежные компенсации, не предусмотренные Трудовым кодексом. Некоторые работодатели оплачивают новорожденным полис добровольного медицинского страхования или дарят подарочные наборы. В целом перечень корпоративных мер поддержки достаточно широк: от патронажа беременных и доплат к пособиям до организации детских игровых комнат на рабочих местах .

Гораздо более распространенной оказалась народная традиция поздравлять молодых родителей в трудовых коллективах. Больше половины опрошенных жителей Архангельска (57%) рассказали, что в их командах принято «складываться» на подарок коллегам в честь рождения ребенка.

Интересно, что эта традиция чуть более популярна среди женщин. Исследование также показало возрастные различия: горожане до 35 лет рассказывали о подобной практике чаще тех, кто старше (59% против средних показателей).

Опрос проводился среди менеджеров по персоналу и трудоустроенных представителей экономически активного населения Архангельска в период с 9 по 24 февраля 2026 года.