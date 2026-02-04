В Архангельске прошла юбилейная игра «МозгоШкола»: подростки из воспитательной колонии организовали интеллектуальный турнир для городских команд

Уникальный образовательный проект, родившийся за колючей проволокой, вновь вышел на городские площадки. Интеллектуальная игра «МозгоШкола», которую придумали и проводят педагоги и воспитанники школы при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (посёлок Талаги, Приморский округ), состоялась в 15-й раз за пределами режимного учреждения.

Очередная встреча юных эрудитов прошла на базе Молодежного центра Поморья. Темой игры стал Московский метрополитен, которому в прошлом году исполнилось 90 лет. Организаторы подготовили для участников почти 40 вопросов, охватывающих историю, географию, искусство и мифологию, связанные с подземкой.

За победу боролись 10 команд, представляющих семь школ и три учреждения среднего профессионального образования Архангельска и области. Отдельную команду сформировали педагоги, приехавшие вместе со своими учениками. Многие ребята и классные руководители участвуют в «МозгоШколе» уже не в первый раз.

Ведущими турнира выступили воспитанники колонии — участники школьной актёрской независимой студии «Шанс». В жюри вошли учителя школы при АВК.

Формат игры сохраняет традиции: туры проходят в виде школьных уроков, а завершается всё «контрольной работой» — суперблицем. Участникам пришлось поломать голову над вопросами о поездах-призраках, фонтанах в метро, а также вспомнить, в каком году метрополитен не работал целый день и на какую букву алфавита нет ни одной станции.

— Такие игры мы проводим на постоянной основе и на самые разные темы, — рассказала педагог-организатор средней школы при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области Наталья Прыгунова. — Нам приятно, что «МозгоШкола» пользуется популярностью и за пределами учреждения. Она даёт возможность не только проверить знания, но и узнать что-то новое, расширить кругозор.

По итогам напряжённой борьбы победу одержала команда «11 ПРО» из архангельской школы № 11. Ребята получили дипломы и призы от Молодёжного центра Архангельской области.

Как отметили организаторы, с прошлого года у проекта появилась ещё одна постоянная площадка — областная научная библиотека имени Добролюбова. Для воспитанников колонии участие в таких мероприятиях становится возможностью раскрыть свой внутренний потенциал, развить полезные навыки и повысить самооценку, выходя за пределы привычной среды.

Справка ИА «Руснорд»:

Средняя общеобразовательная школа при воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области реализует образовательные программы для подростков, отбывающих наказание. Проект «МозгоШкола» направлен на социальную адаптацию воспитанников и развитие интеллектуального досуга молодёжи региона.

