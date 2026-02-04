Вверх
Жители дома на Вычегодской, 15/2 снова с водой: РВК-Архангельск полностью заменил промерзшие коммуникации

Зимний период традиционно вскрывает проблемы бесхозяйственного отношения к инженерным сетям, особенно в деревянном жилфонде. Управляющие компании зачастую пренебрегают своевременной подготовкой к холодам, и первыми от этого страдают жильцы. Именно так развивалась ситуация в доме № 15/2 на улице Вычегодской в Архангельске.

Из-за промерзания труб в подвале жители многоквартирного дома на несколько дней остались без воды. Своими силами справиться с аварией управляющая компания не смогла — применявшиеся методы отогрева не дали результата.

Хроника восстановления

19 февраля на объект выехала бригада РВК-Архангельск. Специалисты попытались отогреть ввод трубопровода, однако из-за критического состояния сетей эта мера оказалась бесполезной — трубы были проморожены полностью. В связи с этим было принято решение о полной замене аварийного ввода.

Однако ветхие коммуникации в доме продолжали создавать проблемы. Уже 20 февраля вышел из строя кран, расположенный под зданием. Для того чтобы слесари УК смогли заменить запорную арматуру, водоканал был вынужден временно ограничить водоснабжение. Но и после замены крана жильцы вновь пожаловались на слабый напор.

Ситуацию взяли под жесткий контроль. 25 февраля специалисты водоканала провели раскопку и полностью заменили аварийный участок трубопровода — от дома до колодца. На текущий момент давление в системе полностью нормализовано и соответствует нормативам во всех квартирах.

Реакция и комментарии

Мастер цеха водопроводной сети Тимур Романов рассказал о реакции жильцов:

«Когда я зашел в одну из квартир, чтобы лично проверить параметры давления, хозяйка встретила нас с огромной благодарностью. Люди несколько дней мучились без воды по вине своей управляющей компании, а справиться с проблемой смогли только наши специалисты. Мы сделали все, чтобы вернуть комфорт в дом».

Начальник цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Виктория Литвиненко прокомментировала системную проблему:

«Мы понимаем, что зима — время повышенных нагрузок. Но текущая ситуация — прямое следствие халатности управляющей организации. Они не подготовили подвал должным образом, а когда трубы встали льдом, пытались решить проблему кустарными методами. В итоге к работе подключились мы. Наши бригады не просто отогрели замерзший участок, а провели полную замену ввода и перекладку сети до колодца. Сегодня вода в доме есть, давление в порядке. Но осадок от бездействия УК, к сожалению, у жителей остался».

Справка

По информации диспетчерской службы, в настоящий момент жалоб от жителей дома № 15/2 на Вычегодской не поступает, водоснабжение осуществляется в штатном режиме. Ситуация остается на контроле ресурсоснабжающей организации.

Напомним, что зона ответственности водоканала заканчивается на внешней стене здания. Состояние внутридомовых сетей и подвальных помещений обязаны обеспечивать управляющие компании.

26 февраль 12:24 | : Будни

