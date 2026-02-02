Северодвинск встал на лыжи

Пост от главы города корабелов Игоря Арсентьева:

- В субботу Северодвинске прошел центральный старт XLIV Открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжни России – 2026» — одного из самых любимых зимних спортивных событий в стране. Несмотря на морозную погоду, на старт вышли почти 500 участников — дети и взрослые, опытные лыжники и любители.

С первых минут настроение праздника чувствовалось в воздухе: улыбки, азарт и бодрость сплотили всех, кто решил проверить свои силы и получить удовольствие от движения. Такие мероприятия заряжают позитивом и напоминают, что спорт — это не только тренировки, но и возможность быть вместе, поддерживать друг друга и дарить пример здорового образа жизни.

Особая гордость сегодняшнего дня — самые юные участники, воспитанники детских садов Северодвинска. Для многих из них это первые лыжные старты, и они достойно справились с дистанцией! Местное отделение партии «Единая Россия» подготовило для малышей специальные подарки, чтобы поощрить их старания и вдохновить на дальнейшие занятия спортом.

«Лыжня России» снова доказала: в Северодвинске живут сильные, выносливые и сплочённые люди. Уверен, что в следующем году участников станет ещё больше!



