Поморье выходит на борьбу с подростковым курением

Просветительский проект для учителей и родителей «Важно не начать!» запускает в Архангельской области Межрегиональная общественная организация «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» совместно с региональным правительством.

Архангельская область присоединится к федеральной инициативе, которая содействует достижению целей национальных проектов «Семья», «Молодежь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».

Проект «Важно не начать!» поддержан Фондом президентских грантов. Деятельное участие в работе по проекту примет региональное общественное движение «Совет отцов Архангельской области» под руководством председателя объединения, депутата Госдумы ФС РФ Александра Спиридонова.

В рамках проекта учителя, социальные педагоги и педагоги-психологи Архангельской области получат полный набор методических пособий для проведения цикла школьных интерактивных занятий «Курс на здоровье», включающий готовые сценарии работы с подростками разных возрастов, авторские видеокейсы и презентации.

Методика «Курс на здоровье» официально рекомендована Министерством просвещения России к использованию в рамках образовательного процесса на территории всей страны. Для родителей школьников создан просветительский контент по защите детей от курения и вейпинга с возможностью пройти обучение.

"Проект «Важно не начать! – это прежде всего современная, научно-обоснованная методика, которая поможет специалистам наших общеобразовательных организаций в их деятельности по профилактике подросткового курения и продвижению ценностей ЗОЖ среди обучающихся. Также проект даст большой просветительский эффект и поможет родителям со знанием дела организовать семейную профилактику" – отметил исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Евгений Мелехин.

По словам директора Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анны Сорочинской, в Архангельской области с большим вниманием относятся к инициативам, направленным на здоровьесбережение детей и молодежи. "Мы всегда получаем здесь всестороннюю поддержку наших кампаний и программ. Не стал исключением и проект "Важно не начать!", реализация которого позволит защитить подрастающее поколение северян от вейпов и сигарет", – подчеркнула она.

На улицах городов размещена социальная реклама: десятки сити-форматов и несколько сотен бортов общественного транспорта. Рекламная кампания актуализирует проблему подросткового курения среди родителей и направляет их на сайт «Важноненачать.рф» за практическими рекомендациями.

Справочно:

Проект «Важно не начать!» — это федеральная инициатива, направленная на предотвращение курения и вейпинга среди несовершеннолетних, формирование среди молодежи культуры здорового образа жизни.

Проект дополняет государственные программы, способствуя укреплению семейных ценностей, воспитанию социально ответственного поколения, снижению заболеваемости и повышению качества жизни граждан, а также достижению целей национальных проектов России «Семья», «Молодёжь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».

В 2025 году проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил официальную рекомендацию Министерства просвещения РФ для применения в общеобразовательных учреждениях в федеральном масштабе. На сайте важноненачать.рф содержится актуальная информация по предотвращению курения и вейпинга: методички, видео, памятки, инструкции, советы психологов и вебинары для учителей и родителей.

В рамках проекта проводятся вебинары и очные семинары для педагогов и родителей, размещается социальная реклама.