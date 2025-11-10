Архангелогородцы поставили детей на третье место в рейтинге близости

Самыми близкими людьми архангелогородцы чаще всего считают матерей (27% респондентов) и мужей/жен (26%). Детей в качестве самых близких назвали 18% опрошенных. Число голосов, отданных отцам, бабушкам, братьям и сестрам, друзьям и подругам значительно меньше, в пределах 1—3%.



Для мужчин севера мать является ключевой фигурой чаще, чем жена (31 и 26% соответственно). О доверительных отношениях с детьми рассказали 8% представителей сильного пола. Среди женщин поровну тех, кто называет самыми близкими людьми мужей и детей (по 26%). Мать близка 23% россиянок.



У молодежи до 30 лет на первом месте — мать (34%). У респондентов 30—40 лет — вторая половина (29%). В 40—50 лет на первое место выходят дети (30%). Среди опрошенных старше 50 лет примерно поровну тех, кто сумел построить максимально доверительные отношения с супругами (28%) и детьми (27%).



За 2 десятилетия система личных привязанностей претерпела трансформацию. Среди женщин значимость матерей снизилась, а вторых половин — выросла. Мужчины стали реже называть самыми близкими людьми своих детей.



Молодежь до 30 лет реже ищет поддержки у матерей, и чаще — у вторых половин. Возраст рождения первого ребенка вырос, поэтому закономерен тот факт, что по сравнению с 2008 годом россиян до 30 лет, находящих опору в своих детях, также стало меньше.



Среди жителей Поморья 40+ выросло количество тех, кто считает самыми близкими людьми своих матерей, и снизилось количество тех, кто больше всего доверяет вторым половинам и детям.