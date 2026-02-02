Вверх
Прокуратура начала проверку из-за массовых отключений света в Пинежском и Холмогорском округах

Прокуратура Архангельской области и НАО организовала проверку по фактам отключения электроснабжения в 105 населённых пунктах Пинежского и Холмогорского муниципальных округов. В зоне внимания надзорного ведомства — условия жизни более 22 тысяч человек.

Как сообщают в прокуратуре, в ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по устранению аварийных ситуаций. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Поводом для проверки стали повторные аварии на линии электропередачи в Холмогорском округе. Последний обрыв произошёл 2 февраля на участке между Угзеньгой и посёлком Сия всего через час после устранения предыдущей поломки. Аварийные бригады оперативно приступили к восстановительным работам, однако для поддержания работы котельных вновь пришлось задействовать резервные генераторы.

В администрации Пинежского округа сообщили, что ситуацию с жизнеобеспечением удаётся удерживать под контролем. Все котельные работают в штатном режиме, в посёлке Таёжный запущен насос для циркуляции теплоносителя, а в Карпогорах функционируют водоразборные колонки (кроме электронных). Три населённых пункта — Сосновка, Нюхча и Новолавела — получают электричество от дизельных генераторов.

В Пинеге без отопления остаётся только здание начальной школы, которое временно закрыто. Средняя школа работает в обычном режиме.

В связи с перебоями в работе мобильного интернета жителей просят обращаться в экстренных случаях в дежурную службу по телефону: 8 (818) 562-28-01.

Напомним, это уже вторая крупная авария на электросетях за последнюю неделю, повлёкшая массовые отключения в Пинежском округе.

02 февраль

