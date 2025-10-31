Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске продолжается строительство нового плавдока

Судоремонтный завод «Красная Кузница» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству ремонтного плавучего дока грузоподъёмностью 5000 тонн, сообщает ИА Регион29.

Ход работ в рамках рабочей поездки оценила министр экономического развития и промышленности Архангельской области Евгения Шелюк. Вместе с директором предприятия Михаилом Дерябиным она осмотрела строящийся объект.

Проект реализуется в рамках доковой программы Объединённой судостроительной корпорации. Завод-изготовитель ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» доставил на территорию «Красной Кузницы» все десять модулей корпусной конструкции плавдока и выполнил их стыковку.

В настоящее время на объекте ведутся работы по установке и подключению оборудования, монтажу трубопроводных систем и электромонтажные работы. Летом планируется установка кранового оборудования, после чего плавдок пройдет испытания.

По словам Евгении Шелюк, реализация инвестпроекта идёт в соответствии с графиком.

— Строительная готовность объекта составляет около 70 процентов. До конца года планируется ввод плавдока в эксплуатацию, — отметила министр. — Новый док заменит самое старое судоподъёмное сооружение предприятия, построенное в 1953 году, и снизит нагрузку на большой док грузоподъёмностью 9000 тонн. Обновление мощностей позволит увеличить объёмы работ, в том числе в сфере гражданского судоремонта, что особенно важно с учётом развития Северного морского пути.

Новый плавдок проекта 28140С адаптирован к условиям северных широт. Он предназначен для докования и ремонта кораблей и судов, включая очистку и окраску корпуса, ремонт донно-бортовой арматуры, винто-рулевой группы, якорных устройств и замену протекторной защиты.

В ходе рабочей встречи также были обсуждены вопросы текущей загрузки завода и планы по дальнейшему развитию предприятия.

31 январь 19:48 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (15)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20