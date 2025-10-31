В Архангельске продолжается строительство нового плавдока

Судоремонтный завод «Красная Кузница» продолжает реализацию инвестиционного проекта по строительству ремонтного плавучего дока грузоподъёмностью 5000 тонн, сообщает ИА Регион29.

Ход работ в рамках рабочей поездки оценила министр экономического развития и промышленности Архангельской области Евгения Шелюк. Вместе с директором предприятия Михаилом Дерябиным она осмотрела строящийся объект.

Проект реализуется в рамках доковой программы Объединённой судостроительной корпорации. Завод-изготовитель ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» доставил на территорию «Красной Кузницы» все десять модулей корпусной конструкции плавдока и выполнил их стыковку.

В настоящее время на объекте ведутся работы по установке и подключению оборудования, монтажу трубопроводных систем и электромонтажные работы. Летом планируется установка кранового оборудования, после чего плавдок пройдет испытания.

По словам Евгении Шелюк, реализация инвестпроекта идёт в соответствии с графиком.

— Строительная готовность объекта составляет около 70 процентов. До конца года планируется ввод плавдока в эксплуатацию, — отметила министр. — Новый док заменит самое старое судоподъёмное сооружение предприятия, построенное в 1953 году, и снизит нагрузку на большой док грузоподъёмностью 9000 тонн. Обновление мощностей позволит увеличить объёмы работ, в том числе в сфере гражданского судоремонта, что особенно важно с учётом развития Северного морского пути.

Новый плавдок проекта 28140С адаптирован к условиям северных широт. Он предназначен для докования и ремонта кораблей и судов, включая очистку и окраску корпуса, ремонт донно-бортовой арматуры, винто-рулевой группы, якорных устройств и замену протекторной защиты.

В ходе рабочей встречи также были обсуждены вопросы текущей загрузки завода и планы по дальнейшему развитию предприятия.