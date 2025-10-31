Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новую газовую котельную мощностью 24 МВт ввели в эксплуатацию в Талажском авиагородке Архангельска

В Талажском авиагородке Архангельска заработала новая газовая котельная мощностью 24 мегаватта, одна из самых мощных в городе. Объект построен в рамках инвестиционной программы ТГК‑2, стоимость проекта составила 290 миллионов рублей.

Котельная уже обеспечивает теплом более 50 социальных и жилых зданий, работая в пуско-наладочном режиме. Она полностью автоматизирована и имеет резерв мощности для подключения новых объектов в случае будущей застройки.

Глава города Дмитрий Морев лично посетил объект и оценил его готовность. «Убедился, что котельная надежна и современна. Её ввод — часть системной работы по повышению надежности теплоснабжения Архангельска», — отметил мэр.

Он также добавил, что в течение прошлого и начала этого года в городе уже введено около десяти новых котельных, работающих на газе и пеллетах. При этом переход на локальный источник тепла в Талажском авиагородке не повлияет на тарифы для населения и предприятий.

В ближайшие два года ТГК‑2 планирует привести в нормативное состояние изношенные теплосети поселка. Также в перспективе — строительство нового четвертого вывода Архангельской ТЭЦ, проектная документация по которому уже готова.

02 февраль 10:59 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (15)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20