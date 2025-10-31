Новую газовую котельную мощностью 24 МВт ввели в эксплуатацию в Талажском авиагородке Архангельска

В Талажском авиагородке Архангельска заработала новая газовая котельная мощностью 24 мегаватта, одна из самых мощных в городе. Объект построен в рамках инвестиционной программы ТГК‑2, стоимость проекта составила 290 миллионов рублей.

Котельная уже обеспечивает теплом более 50 социальных и жилых зданий, работая в пуско-наладочном режиме. Она полностью автоматизирована и имеет резерв мощности для подключения новых объектов в случае будущей застройки.

Глава города Дмитрий Морев лично посетил объект и оценил его готовность. «Убедился, что котельная надежна и современна. Её ввод — часть системной работы по повышению надежности теплоснабжения Архангельска», — отметил мэр.

Он также добавил, что в течение прошлого и начала этого года в городе уже введено около десяти новых котельных, работающих на газе и пеллетах. При этом переход на локальный источник тепла в Талажском авиагородке не повлияет на тарифы для населения и предприятий.

В ближайшие два года ТГК‑2 планирует привести в нормативное состояние изношенные теплосети поселка. Также в перспективе — строительство нового четвертого вывода Архангельской ТЭЦ, проектная документация по которому уже готова.