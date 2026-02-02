Работа общественного транспорта Архангельска проанализирована на заседании городской думы

Вопрос функционирования пассажирских перевозок в столице Поморья стал ключевым на заседании комиссии по транспортной инфраструктуре Архангельской городской Думы. Основное внимание было уделено работе основного перевозчика — ООО «ТК «РИКО», обслуживающего 28 маршрутов.

В ходе обсуждения были подняты острые проблемы. Отмечено снижение процента выполнения рейсов в конце 2025 года, что связано с поломками автобусов и нехваткой водителей. Также сообщается о значительном росте числа ДТП с участием транспорта компании. За нарушения в 2025 году с перевозчика было удержано штрафов на сумму порядка 16 млн рублей.

Депутаты обратили внимание на необходимость повышения социальной ответственности компании, улучшения ситуации на окраинных маршрутах и внедрения современных систем информирования пассажиров.

Представитель «РИКО» Алексей Веселков сообщил, что новое руководство компании, пришедшее в конце декабря, проводит работу по устранению ошибок: запущена ремонтная база, ужесточен контроль за подрядчиками, внедряются новые методы работы с кадрами.

Председатель гордумы Иван Воронцов отметил, что после смены руководства количество жалоб снизилось, но потребовал от компании идти навстречу горожанам. Итоги работы «РИКО» за 2025 год компания отчитается на сессии городской Думы в мае.

Фото: И. Малыгин