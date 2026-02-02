Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Работа общественного транспорта Архангельска проанализирована на заседании городской думы

Вопрос функционирования пассажирских перевозок в столице Поморья стал ключевым на заседании комиссии по транспортной инфраструктуре Архангельской городской Думы. Основное внимание было уделено работе основного перевозчика — ООО «ТК «РИКО», обслуживающего 28 маршрутов.

В ходе обсуждения были подняты острые проблемы. Отмечено снижение процента выполнения рейсов в конце 2025 года, что связано с поломками автобусов и нехваткой водителей. Также сообщается о значительном росте числа ДТП с участием транспорта компании. За нарушения в 2025 году с перевозчика было удержано штрафов на сумму порядка 16 млн рублей.

Депутаты обратили внимание на необходимость повышения социальной ответственности компании, улучшения ситуации на окраинных маршрутах и внедрения современных систем информирования пассажиров.

Представитель «РИКО» Алексей Веселков сообщил, что новое руководство компании, пришедшее в конце декабря, проводит работу по устранению ошибок: запущена ремонтная база, ужесточен контроль за подрядчиками, внедряются новые методы работы с кадрами.

Председатель гордумы Иван Воронцов отметил, что после смены руководства количество жалоб снизилось, но потребовал от компании идти навстречу горожанам. Итоги работы «РИКО» за 2025 год компания отчитается на сессии городской Думы в мае.

Фото: И. Малыгин

02 февраль 10:10 | : Будни

Главные новости


Битва за детские умы, или Кино под надзором
Сможет ли Трамп захватить Гренландию? Взгляд коммуниста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (15)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20