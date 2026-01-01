Вверх
Бесплатные консультации по маркировке «Честный ЗНАК» помогают бизнесу Поморья избегать ошибок и штрафов

Более 170 предпринимателей Архангельской области уже получили бесплатную помощь по внедрению системы обязательной цифровой маркировки товаров. Консультации и практическую поддержку оказывает специальный Центр поддержки на базе Агентства регионального развития и Центра «Мой бизнес».

Центр был открыт в августе 2025 года, чтобы помочь местному бизнесу адаптироваться к требованиям национальной системы «Честный ЗНАК». Его специалисты консультируют по всем этапам: от регистрации в системе и настройки оборудования до печати этикеток и разъяснения законодательных норм.

«Сегодня маркировка — обязательное условие для легального бизнеса. Наша задача — объяснить предпринимателям, как правильно работать с системой, чтобы избежать ошибок, штрафов и потери времени», — пояснила руководитель Центра поддержки предпринимательства Агентства регионального развития Наталья Сорокина.

За помощью обращаются не только те, кто уже подключился к системе, но и предприниматели, готовящиеся к этому заранее. Например, архангелогородка Ирина Черепанова, недавно зарегистрировавшая ИП по заготовке и продаже дикоросов, варенья и солений, решила подготовиться к маркировке заблаговременно.

«В интернете много противоречивой информации. В Агентстве мне всё чётко объяснили пошагово: что делать сейчас и как действовать, когда моя продукция попадёт под обязательную маркировку», — рассказала предпринимательница.

Получить подробную информацию и записаться на консультацию можно в Агентстве регионального развития, Центре «Мой бизнес» по бесплатному номеру 8 800 100 7000 или по электронной почте office@msp29.ru.

30 январь 11:31 | : Будни

