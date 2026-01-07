В Архангельске утвердили планы по ремонту детских площадок на 2026 год: где появятся новые объекты и что ждёт старые

На заседании комиссии по городскому хозяйству Архангельской городской Думы депутаты и представители администрации обсудили состояние и перспективы развития детских игровых пространств в городе. Главными темами стали плановый ремонт, борьба с «бесхозными» объектами и поиск финансирования для масштабного обновления устаревшего оборудования.

По данным глав территориальных округов, на балансе города сегодня находится 340 уличных детских площадок. Больше всего их в Октябрьском (74), Ломоносовском (73) округах и на Майской горке (72). Однако часть объектов до сих пор не имеет чёткого владельца, что затрудняет их содержание.

Отдельно обсуждались площадки в ведении департамента образования. Из 882 таких объектов 51 планируется отремонтировать в 2026 году за счёт внебюджетных доходов дошкольных учреждений.

Ключевой проблемой, по словам депутатов, остаётся морально и физически устаревшее оборудование. Согласно техрегламенту ЕАЭС, эксплуатация игровых комплексов после истечения срока службы запрещена. В 2025 году уже демонтировано 7 таких площадок.

«Жители регулярно обращаются с просьбами заменить старые элементы и построить новые современные пространства», — отметил председатель гордумы Иван Воронцов.

Финансирование на 2026 год будет направлено в основном на ремонт существующих объектов. Средств на масштабное строительство новых площадок в большинстве округов из городского бюджета не заложено. Однако, как подчеркнул заместитель главы города Михаил Иванов, администрация старается направлять на эти цели сэкономленные средства. Также активно используются федеральные программы, такие как «Формирование комфортной городской среды», и городской проект «Инициативные проекты».

Депутат Александр Гурьев обратил внимание на высокую стоимость обновления. Например, для модернизации игровой зоны «Зарусье» в Ломоносовском округе требуется около 20 миллионов рублей.

Важным итогом заседания стала поддержка инициативы прокурора города Антона Филимонова об усилении взаимодействия с застройщиками. В рамках программ комплексного развития территорий (КРТ) они могли бы возводить крупные междворовые площадки с открытым доступом, которые затем передавались бы на баланс города.

«Небольшие внутридомовые площадки останутся на содержании управляющих компаний и жителей, а вот за большие, межквартальные пространства должна отвечать муниципальная власть», — пояснил заместитель председателя гордумы Владимир Хотеновский.

В числе поручений администрации — провести инвентаризацию и принять на городской баланс все бесхозные площадки, усилить контроль за содержанием объектов и активнее привлекать внебюджетное финансирование для их создания и модернизации.