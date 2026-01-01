Архангельск бросает вызов Анкориджу

В столице Поморье началось возведение самого северного в мире высотного жилого здания. Кроме того, новый жилой комплекс в Архангельске станет самым высоким зданием в Арктической зоне РФ, и в мире севернее 61 параллели.

Высотными считаются здания, чей «рост» превышает 75 метров. В России самыми высокими жилыми зданиями в северных регионах являются 27-этажные ЖК «Возрождение» в Сургуте (95,4 м), ЖК «Карелия» в Петрозаводске (82,3 м). Однако оба города находятся на три градуса южнее Архангельска, в котором уже построен 26-этажный ЖК «Империал» высотой 93 метра.

Из зданий общественно-делового назначения самыми высокими являются здание проектных организаций в Архангельске (82 м по кровле) и гостиница «Арктика» в Мурманске (72 м). Самые высокие производственные здания на севере – цех «Арктик СПГ» в Белокаменке на Кольском полуострове – 93 метра, и цех №55 предприятия «Севмаш» в Северодвинске – 73,2 метра.

Что касается северных стран, то в Анкоридже на Аляске, самое высокое – 22-этажное здание – офис компании «Conoco-Phillips», имеет высоту 90 метров. При этом Анкоридж расположен на три градуса южнее Архангельска, на 61-й параллели. В Канаде все высотные здания находятся еще дольше к югу, за 50-й параллелью. В Исландии самые высокие здания построены на одной широте со столицей Поморья: офисное «Smaratorg Tower» в пригороде Рейкьявика имеет высоту 77,6 м, а лютеранская церковь Хадльгримскиркья в столице страны – 74 м. В норвежском Тронхейме, который расположен на один градус южнее Архангельска, самое высокое здание, это 98-метровый Нидаросский собор. В Швеции, в городе Шеллефтео, находящемся на одной широте с Архангельском, есть 74-метровое здание общественно-делового центра «Sara Kulturhus Centre». В финском Оулу высота жилого дома «Origo» составляет 66 метров.

Новый жилой комплекс в Архангельске возводится в районе пр. Обводный канал – ул. Логинова. Высота одного из домов составить 99,96 м. Таким образом, Группа Аквилон превысит собственное достижение – 93-метровый ЖК «Империал», построенный в 2018 году и сейчас являющийся самым высоким жилым зданием Поморья.

В соответствии с законодательством администрация Архангельска выдала разрешение на строительство. Ресурсоснабжающими организациями оформлены необходимые технические условия для подключения объекта к инженерным сетям.

Проект выполнен в сотрудничестве с московской компанией «WILDTEAM», реализовавшей порядка 200 проектов, в том числе высотных жилых комплексов, а также с привлечением специалистов Высшей инженерной школы САФУ им. М. В. Ломоносова.

Уже началось устройство фундамента, который соответствует всем нормативным требованиям по прочности и сейсмоустойчивости. Выполнены земляные работы по котловану, включая выторфовку. Всего на 1-й очереди будет погружено 1032 сваи увеличенного сечения и несущей способности.

Общее архитектурное решение здания направлено на создание лаконичного выразительного и гармоничного по пластике объекта. Для возведения монолитного каркаса здания используется бетон повышенного качества. Навесные вентилируемые фасады выполняются из современных материалов, по специально разработанному проекту, с учетом ветровых нагрузок на высоте 100 метров. Для остекления оконных и витражных конструкций используются многокамерные энергоэффективные стеклопакеты, имеющие низкоэмиссионные покрытия (i-стекла), что снижает теплопотери через светопрозрачные ограждения.

Предусмотрена система вытяжной принудительной вентиляции с монтажом специальных механических установок на кровле. Внутридомовые сети тепло- и водоснабжения имеют горизонтальную безстояковую коллекторную разводку по квартирам. Устанавливается трехкаскадная система подачи теплоносителя и воды, обеспечивающая их надежное поступление на все этажи. В целом зданию присвоена высшая категория энергоэффективности «А+».

Проект включает специальные меры пожарной безопасности здания. Монтируется современная система автоматической пожарной сигнализации, и автоматическая спринклерная система пожаротушения, с увеличенным объемом подачи воды и дополнительным орошением дверей. Из четырех лифтов со скоростью движения 2,5 м/с, три оборудованы специальными устройствами для использования пожарными и спасателями, в том числе и при обесточивании здания. Две лестницы для эвакуации с первого этажа до выхода на кровлю имеют огнестойкий контур с подпором воздуха и дымоудалением.

Напомним, что программе КРТ (комплексное развитие территории) на участке площадью 5,0049 га в границах ул. Логинова - ул. Суфтина - ул. Попова - пр. Обводный канал, в соответствии с муниципальным контрактом, Группа Аквилон за свой счет расселяет 16 ветхих и аварийных деревянных домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м - 157 квартир, в том числе и на территории, предназначенной для размещения детского сада на 280 мест. Кроме того, застройщик за свой счет обустроит общедоступный сквер. 8 домов уже расселены, два дома на участке для размещения сквера будут расселяться досрочно к сдаче в эксплуатацию первой очереди нового жилого комплекса.

В его первой очереди: 32-х и 20-ти этажные секции – всего 30 тыс. кв. м нового жилья. Предусмотрен подземный паркинг. Планируется, что новые дома займут не более 20% от общей площади участка. На остальной территории застройщик выполнит комплексное благоустройство, включая установку разновозрастных игровые детские и спортивные площадок, создании зоны отдыха с озеленением, и парковочных мест для автомобилей в соответствии с действующими градостроительными нормативами. Также будет сформировано продолжение ул. Попова. Необходимо отметить, что в радиусе 500 м от участка расположено 6 детсадов, 4 школы, детская поликлиника и детская стоматологическая поликлиника.

Группа Аквилон в 2025 году построила в Поморье более 155 тыс. кв. м нового жилья. В Архангельске и Северодвинске в эксплуатацию введено 10 объектов жилой недвижимости. Это 2420 квартир, порядка 95% которых приобретены горожанами. В прошлом году в Архангельске и Северодвинске Группой Аквилон началось возведение 9 объектов: трех новых жилых комплексов, и шести новых очередей в строящихся комплексах. Всего в 2026-28 годах в этих домах эксплуатацию будет сдано более 1600 квартир.

Архангельская область остается опорной площадкой для реализации проектов Группы Аквилон. Общий объем строительства нового жилья, которое Группа Аквилон осуществляет в Архангельске и Северодвинске, составляет порядка 450 тыс. кв. м. В планах у компании в Поморье на ближайшие годы – порядка 500 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций около 50 млрд. рублей.