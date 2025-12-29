Вверх
38% жителей Архангельска нуждаются в похвале от руководства

Что стимулирует жителей Архангельска работать лучше: критика или похвала со стороны руководства? 4 из 10 опрошенных заявили, что не нуждаются ни в похвале, ни в критике, а качество их работы растет в основном благодаря стремлению к самосовершенствованию. Похвалу со стороны руководства как мотиватор указали 38% респондентов, а объективную критику — лишь 9%.

 Женщины гораздо чаще, чем мужчины, отмечают важность похвалы и благодарности. Мужчины же склонны объяснять свои успехи внутренней мотивацией.

 С возрастом запрос на внешнее признание заслуг растет: если среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 34%, то среди опрошенных 45 лет и старше — уже 49%. Запрос на критику как стимул, напротив, снижается (12% среди молодежи и 5% среди старшего поколения).

 Уровень образования также влияет на мотивационные предпочтения. Люди, закончившие вузы, чаще ориентированы на самосовершенствование (46%), тогда как у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале (41%).

 Горожане с заработком от 150 тысяч рублей в месяц чаще всех называют стимулом объективную критику (13%) и реже всех говорят о самосовершенствовании как основном мотиваторе (34%).

19 январь 09:00 | : Будни

