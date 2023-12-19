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МЧС отказало двум знаковым городам Поморья в крещенских купаниях

    На территории Архангельской области планируется 22 места проведения традиционных крещенских купаний, сообщили в региональном управлении МЧС.

    В ведомстве сообщили, что иордани откроются в Вельском, Вилегодском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Красноборском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Плесецком, Шенкурском и Приморском районах, а также в Северодвинске и Коряжме.

    «Отметим, что в Архангельске и Новодвинске открытие официальных купелей не планируется», — подчеркнули в региональном управлении МЧС. Также там напомнили правила безопасности:

    — в первую очередь необходимо ознакомиться с медицинскими противопоказаниями к купанию в проруби и не пренебрегать ими;

    — окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях, имеющих поручни, а также дежурный персонал;

    — перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

    — к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви;

    — окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

    — никогда не ныряйте в прорубь вперед головой! Это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку;

    — не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;

    — после купания разотрите себя полотенцем и наденьте сухую одежду. Для укрепления иммунитета необходимо выпить горячий чай.

    «Медицинские работники категорически запрещают снимать стресс от погружения в ледяную воду алкоголем, и уже тем более употреблять спиртное перед купанием. Спасатели присоединяются к этой рекомендации, поскольку нетрезвое состояние — всегда первопричина большинства нештатных ситуаций. Также необходимо знать: выезд на лед на автотранспорте запрещен!» — напомнили в спасательном ведомстве.

    Перечень планируемых мест проведения традиционных крещенских купаний на территории Архангельской области 18-19 января 2024 года размещен здесь: https://29.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/5192793 

18 январь 11:20 | : Будни / Верую

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