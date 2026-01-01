Только 15% архангелогородцев рискнут окунуться в прорубь на Крещение

15% жителей Архангельска обещают поддержать традицию крещенских купаний в этом году: 12% уже имеют такой опыт, а 3% готовы сделать это впервые. Мужчины проявляют заметно бо́льшую приверженность традиции: 16% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 8% среди женщин.



Больше всего желающих окунуться в прорубь 19 января — среди молодежи до 35 лет: 17% утверждают, что «моржуют» регулярно, еще 3% хотят попробовать в этом году впервые.



6 из 10 опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение. Еще 7% отказались от некогда соблюдавшейся традиции: «После гриппа нежелательно»; «Не знаю мест купания поблизости»; «Риски по здоровью».



