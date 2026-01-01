Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Только 15% архангелогородцев рискнут окунуться в прорубь на Крещение

15% жителей Архангельска обещают поддержать традицию крещенских купаний в этом году: 12% уже имеют такой опыт, а 3% готовы сделать это впервые. Мужчины проявляют заметно бо́льшую приверженность традиции: 16% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 8% среди женщин.

 Больше всего желающих окунуться в прорубь 19 января — среди молодежи до 35 лет: 17% утверждают, что «моржуют» регулярно, еще 3% хотят попробовать в этом году впервые.

 6 из 10 опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение. Еще 7% отказались от некогда соблюдавшейся традиции: «После гриппа нежелательно»; «Не знаю мест купания поблизости»; «Риски по здоровью».

17 январь 08:51 | : Будни

Главные новости


10 лет без Неса
"Америка моими глазами"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (152)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20