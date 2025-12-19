Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жители Архангельска встретили новый год с благими намерениями

Основные приоритеты жителей Архангельска на 2026 год — это здоровье и семейные ценности: по 33% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. 32% считают необходимым наладить личную жизнь. Каждый четвертый намерен больше времени посвятить хобби (27%) или образованию (26%). Переформатировать мировоззрение, изменить систему питания или переехать мечтает каждый пятый. 17% обещают с нового года больше отдыхать. 15% — доделать ремонт. 13% дают зарок выучить иностранный язык. 11% хотят бросить вредные привычки. 7% — сменить круг друзей.

 Женщины значительно чаще мужчин собираются уделять больше времени спорту, хобби, самообразованию и стремятся пересмотреть свое мировоззрение. Мужчины же более сфокусированы на изменениях в личной жизни и чаще планируют отказаться от вредных привычек.

 Молодежь до 35 лет лидирует в желании заняться спортом (36%), образованием (32%) и иностранными языками (20%). Респонденты 35—45 лет чаще других хотят уделять внимание близким (34%), наладить личную жизнь (32%) и больше отдыхать (27%). Для граждан старше 45 лет более характерны планы заняться хобби (31%) и ремонтом (24%), отказаться от вредных привычек (22%).

 Уровень образования также влияет на приоритеты. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выбирают спорт, хобби и образование, чем обладатели дипломов вузов. Зато горожане с высшим образованием заметно чаще думают об изучении иностранных языков и отдыхе.

 Среди горожан с заработком от 150 тысяч рублей в месяц больше тех, кто обещает уделять внимание близким  и научиться отдыхать. Респонденты с доходом до 80 тысяч, в свою очередь, чаще планируют изменить мировоззрение и заняться изучением иностранного языка.

14 январь 08:00 | : Будни

Главные новости


Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья
Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (101)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20