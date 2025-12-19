Жители Архангельска встретили новый год с благими намерениями

Основные приоритеты жителей Архангельска на 2026 год — это здоровье и семейные ценности: по 33% респондентов планируют заняться спортом и уделять больше внимания близким. 32% считают необходимым наладить личную жизнь. Каждый четвертый намерен больше времени посвятить хобби (27%) или образованию (26%). Переформатировать мировоззрение, изменить систему питания или переехать мечтает каждый пятый. 17% обещают с нового года больше отдыхать. 15% — доделать ремонт. 13% дают зарок выучить иностранный язык. 11% хотят бросить вредные привычки. 7% — сменить круг друзей.



Женщины значительно чаще мужчин собираются уделять больше времени спорту, хобби, самообразованию и стремятся пересмотреть свое мировоззрение. Мужчины же более сфокусированы на изменениях в личной жизни и чаще планируют отказаться от вредных привычек.



Молодежь до 35 лет лидирует в желании заняться спортом (36%), образованием (32%) и иностранными языками (20%). Респонденты 35—45 лет чаще других хотят уделять внимание близким (34%), наладить личную жизнь (32%) и больше отдыхать (27%). Для граждан старше 45 лет более характерны планы заняться хобби (31%) и ремонтом (24%), отказаться от вредных привычек (22%).



Уровень образования также влияет на приоритеты. Респонденты со средним профессиональным образованием чаще выбирают спорт, хобби и образование, чем обладатели дипломов вузов. Зато горожане с высшим образованием заметно чаще думают об изучении иностранных языков и отдыхе.



Среди горожан с заработком от 150 тысяч рублей в месяц больше тех, кто обещает уделять внимание близким и научиться отдыхать. Респонденты с доходом до 80 тысяч, в свою очередь, чаще планируют изменить мировоззрение и заняться изучением иностранного языка.

