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Архангелогородцы хотят уделять семье больше времени, чем работе

Заняться образованием и больше читать в новом году хочет каждый третий архангелогородец (31%). Уделять достаточно времени близким и своим увлечениям мечтает 29 и 27% соответственно. Наладить личную жизнь планируют 26% опрошенных, еще столько же хотят заняться спортом. Больше отдыхать в 2024 году загадали 22%.

Пересмотреть отношение к жизни и окружающим хотят 18% респондентов, еще 18% мечтают о ремонте. Поменять место жительства планируют 17%. Изменить систему питания и начать изучать иностранный язык — цели на следующий год 17 и 16% соответственно. Отказаться от вредных привычек в будущем году планируют 15% жителей Поморья. 9% задумываются о смене круга друзей. 6% россиян устраивает их жизнь, менять ее в новом году они не планируют.

 Мужчины чаще женщин в новом году хотят отказаться от вредных привычек. Женщинам же важнее с нового года поменять мировоззрение к жизни и пересмотреть систему питания.

 Чаще остальных уделять время образованию и чтению в новом году хотят респонденты моложе 34 лет (42%). О том, чтобы дарить больше времени близким, чаще мечтают респонденты старше 45 лет (32%).

 По сравнению с прошлым годом россияне чаще задумываются об изменениях в таких аспектах жизни как образование, семья, спорт и отдых.

06 декабрь 11:10 | : Будни

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