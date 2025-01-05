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В новом году трудящиеся жители Поморья меняют свои приоритеты

 Аналитики hh.ru выяснили, на что местные жители планируют тратить больше всего времени в 2025 году. В фокусе оказались работа, семья и саморазвитие. Опрос проводился в декабре 2024 года среди 5,3 тыс. человек. 

56% опрошенных в СЗФО и в том числе Архангельской области рассказали hh.ru, что в 2025 году намерены активно уделять внимание своей карьере. Интересно, что за последнее время доля таких респондентов снизилась: год назад тратить больше времени на работу намеревались более 65% опрошенных. Еще 50% среди опрошенных в регионе добавили, что в число их приоритетов на этот год входит семья, доля таких ответов заметно выросла (год назад – менее 40%). 

Также 38% местных респондентов дополнили, что среди важных личных целей на 2025 год у них – саморазвитие, у 34% в приоритете здоровье, а 18% будут заниматься в этом году своим образованием. 19% местных опрошенных в новом году намерены уделять больше времени хобби, 15% – спорту, 9% – друзьям. 

Среди жителей разных регионов наиболее нацелены на карьеру в 2025 году респонденты из Приморского края (78%), Иркутской области (77%), а также Алтайского края и Калужской области (по 71%). Реже всех тратить большую часть времени на работу намерены жители Рязанской области (всего 42%). Фокус на семью чаще всего будут делать жители Омской области (69%), Волгоградской области (65%) и Кемеровской области (61%), на саморазвитие – жители Новосибирской области и Республики Татарстан (по 49%), а также Томской области (47%). 

В профессиональном разрезе больше всех остальных своей работой в 2025 году озабочены представители сфер «Искусство, развлечения, массмедиа» (77%), «Информационные технологии» (66%) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (65%). Меньше всего тратить время на работу в новом году собираются представители сферы «Домашний, обслуживающий персонал» (32%). 

Интересно, что развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%), а вот забота о семье одинакова важна и для тех, и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%). 

Уделять внимание друзьям, спорту, хобби и образование в 2025 году больше склонны респонденты в возрасте 18-24 лет, они же чаще всех планируют посвятить год карьере и саморазвитию. Семья наиболее важна для респондентов 25-44 лет. 

На что вы планируете тратить больше времени в 2025 году?

Возраст

Карьера

Семья

Саморазвитие

Здоровье

Образование

Хобби

Спорт

Друзья

18-24

73%

48%

49%

41%

34%

31%

27%

16%

25-34

58%

58%

45%

45%

24%

26%

25%

11%

35-44

50%

58%

35%

33%

17%

14%

18%

7%

45-54

49%

43%

25%

28%

7%

11%

9%

5%

55+

39%

45%

24%

31%

4%

7%

9%

1%

 (фото с https://www.culture.ru) 

15 январь 09:30 | : Будни

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