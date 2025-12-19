На родину в Архангельск вернулась титулованная шахматистка

В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Архангельской области состоялась церемония принятия Присяги на верность Российской Федерации гражданами, прибывшими из Белоруссии, Туркменистана и Латвии.

Особого внимания заслуживает история Татьяны Васильевны Вороновой – 70‑летней шахматистки, Мастера спорта СССР и Международного мастера. Её судьба неразрывно связана с шахматами и с Архангельской областью, где она родилась и выросла.

Путь в спорт Татьяны Вороновой начался в 14 лет под руководством Яна Германовича Карбасникова – семикратного чемпиона Архангельска и двукратного чемпиона области по шахматам. Уже в школьные годы она продемонстрировала выдающийся талант, заняв третье место на Чемпионате СССР. После окончания Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры Татьяна Васильевна стала призёром женского чемпионата СССР. Затем её пригласили в Латвию, где на протяжении 45 лет она успешно занималась тренерской работой и четырежды становилась чемпионкой республики.

Однако после распада СССР жизнь Татьяны Васильевны кардинально изменилась. «После распада СССР ситуация в Латвии стала меняться, особенно отношение к русскоязычному населению, – вспоминает она. – В спорте сначала это не так чувствовалось. Мне, как и всем некоренным жителям страны, выдали паспорт негражданина Латвии со всеми вытекающими ограничениями в правах».

Несколько лет назад Татьяна Васильевна приняла твёрдое решение вернуться на Родину. «Я не могла больше жить там, видя, как сносят памятники и как неуважительно относятся к русским пенсионерам», – делится она. В 2023 году вместе с сыном она приехала в Архангельск, а в октябре 2025 года подала документы в миграционную службу.

Вместе с Татьяной Вороновой присягу принесли ещё двое новых граждан: Сапамурод‑Давид Боборыкин из Туркменистана, являющийся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время он обучается на четвёртом курсе Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова; Дарья Астахова из Республики Беларусь, которая приехала в Россию пять лет назад. Получив образование в Санкт‑Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна, она активно участвует в деятельности благотворительного фонда, который оказывает помощь нуждающимся детям. Дарья планирует связать своё будущее с Архангельском – здесь она намерена жить и работать.

Начальник Управления по вопросам миграции регионального УМВД полковник полиции Елена Дементьева поздравила новоиспечённых граждан с получением главного документа нашей страны.