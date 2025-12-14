Вверх
Северодвинск прощается с героем

О кончине ветерана Великой Отечественной сообщил глава города Игорь Арсентьев:

- Северодвинск простится с Сергеем Николаевичем Табаниным. На 100-м году ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Северодвинска. 

В 17 лет он добровольцем отправился на фронт. Служил гидроакустиком на подводной лодке, за его плечами – 10 боевых походов. Бригада, в которой он служил, сопровождая караваны «Дервиша» с союзническими грузами, потопила две сотни вражеских судов. За эти заслуги Сергей Николаевич был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За оборону Заполярья», орденом «Знак Почета», медалью королевы Великобритании «За сопровождение союзных конвоев». 

После службы, в 1964 году поступил на службу в органы внутренних дел, а также работал старшим инструктором городского комитета ДОСААФ, учителем в школе №33, принимал активное участие в общественной работе ветеранских организаций, занимался военно-патриотическим воспитанием молодёжи города.

Практически до последнего дня Сергей Табанин принимал гостей разных возрастов. Его часто навещали и представители молодежи, которые задавали вопросы о службе и судьбе. Его жизненная история стала поводом для книги, которую написали школьники. Один из экземпляров, который буду бережно хранить, Сергей Николаевич подарил мне в 80-летний юбилей Великой Победы. Удивительный человек с отличным чувством юмора, умеющий зарядить энергией. Северодвинску будет Вас не хватать, Сергей Николаевич! 

Прощание с Сергеем Табаниным состоится 9 января в 11:30 в ДОФе (улица Торцева, 42).

