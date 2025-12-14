Вверх
В колониях и тюрьмах Поморья проходят новогодние мероприятия

В колониях, следственных изоляторах и участках, функционирующих как и исправительных центры, УФСИН России по Архангельской области в период новогодних праздников организованы различные мероприятия, направленные не только на обеспечение полезной занятости осужденных, но и создание праздничного настроения.

Для отбывающих наказание проводятся разнообразные спортивные и культурно-массовые мероприятия, веселые старты, конкурсы новогодних рисунков, поделок и снежных фигур, организуются тематические мастер-классы, праздничные концерты с участием городских коллективов. 

Особое внимание в новогодние дни уделено полезной занятости подростков, отбывающих наказание в Архангельской воспитательной колонии.  Специально разработанные программы помогают молодым людям не только занять свободное время, но и получить ценные навыки, которые пригодятся им в будущем.


08 январь 13:38 | : Будни

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20