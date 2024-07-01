В Северодвинске спасают от разрушения Николо-Корельский монастырь

В Северодвинске продолжается восстановление строений Николо-Корельского монастыря, сообщили в пресс-службе оборонного предприятия «Севмаш», на территории которого располагается архитектурный комплекс.

Работы ведут специалисты Ярославской художественной мастерской «Реставратор» по разработанной ими проектной документации. «В рамках заключенного договора выполняется укрытие над соединительной галереей, укрепление кружалами арочных сводов галереи, ремонт кровли церкви с трапезной и колокольней. Работы планируется завершить в конце сентября 2024 года», — рассказали в пресс-службе.

Руководитель проекта Юрий Беляев отметил, что первоочередные мероприятия по сохранению комплекса, уникального для Северодвинска, помогут избавить строения XVII века от интенсивных разрушений. Для дальнейшей реставрации потребуются очень большие исследовательские инженерные и архитектурные работы.

За лето будут выполнены инженерные изыскания для разработки проекта последующей реставрации комплекса зданий. Все работы проводятся под контролем инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области и техническим надзором «Севмаша».

Отметим, что разработана концепция и дорожная карта восстановления монастыря. В реализации проекта принимают участие Архангельская епархия, правительство Архангельской области и «Севмаш». Создан Благотворительный фонд для сбора средств на реставрацию храма. На собранные средства ведутся работы. Любой желающий может внести свою лепту в возрождение древней обители, сделав перевод пожертвований https://qr.nspk.ru/AS1A000VPGLRF4K2875A5K81DCSN0TVH?type=01&bank=100000000111&crc=A493.

Николо-Корельский мужской монастырь основан на рубеже XIV - XV веков. Каменный храмовый комплекс был построен в XVII веке. В 1920 году монастырь закрыли, а его помещения отдали под размещение «Колонии дефективных детей», позднее — сельскохозяйственной коммуны «Искра». В 1936 году у его стен начали строить судостроительный завод. В помещениях монастыря разместились общежитие, комитет комсомола, позднее — мастерские и служебные помещения. В 1974 году монастырь признан памятником архитектуры федерального значения. В 1998 году у стен Никольского храма впервые за десятилетия было проведено богослужение. 22 августа 2009 года в жизни монастыря произошло важнейшее событие — его посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, совершив всенощное бдение в Никольском соборе.