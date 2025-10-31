Архангелогородцев тошнит на Новый год от носков и галстуков

Среди неудачных подарков лидирует одежда и аксессуары (8% опрошенных): носки, сумки, свитеры, галстуки, купленные без учета вкуса принимающей стороны. На втором месте косметика и средства гигиены (4%), а также абстрактные понятия вроде одиночества или плохих новостей (4%).

Кухонная утварь и сувениры набрали по 3% голосов респондентов. Книги, алкоголь, игрушки, открытки и сладости — по 1%. Ещё 11% респондентов указали другие провальные варианты подарков, среди которых полотенца, фотоальбомы, чай и даже живая змея.

Однако много хуже всего этого, по словам жителей Архангельска, — отсутствия презента вовсе (20% опрошенных). Впрочем, 33% респондентов рассказали, что им никогда не дарили плохих подарков.

Мужчин с большей долей вероятности разочаруют такие подарки как предметы гардероба, книги, алкоголь. Женщины не любят получать в подарок дешевую косметику и парфюмерию, кухонные принадлежности, сувениры и игрушки.



