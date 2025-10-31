Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новодвинск. Прощание с коммунистом

Сегодня, 15 декабря 2025 года, проводили в Вечность подлинного коммуниста-большевика, Андрея Анатольевича Попова.

 В гражданской панихиде, которая прошла в Новодвинске, выступил руководитель Архангельского регионального отделения РУСО - Леонид Таскаев:

«Мы будем помнить Андрея, как убежденного и честного коммуниста, ни на йоту не отступившего от своих убеждений, даже в годину самых тяжких жизненных и общественных испытаний. Этим человеком поистине может гордиться Архангельская область, а молодежь Русского Севера брать пример и жизненные ориентиры».

Андрей погиб 25 ноября 2025 года, на боевом посту, в Белгородской области, от удара дрона-камикадзе.

Наследие товарища Попова будет жить в его учениках и соратниках, которых он воспитал, будучи преподавателем ГАПОУ АО Новодвинского Индустриального техникума, считают его товарищи по партии.

По поручению Координационного Совета Левопатриотических Сил Архангельской области, выступившими товарищами особо отмечено, что коммунист - Андрей Анатольевич Попов останется в их сердцах, и они продолжат дело, которому он посвятил свою жизнь - борьбу за освобождение рабочего класса!


15 декабрь 15:27 | : Будни

Главные новости


Такие же, как мы. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Уха поморская и не только. Кухня нашего севера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (222)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20