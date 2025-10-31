Новодвинск. Прощание с коммунистом

Сегодня, 15 декабря 2025 года, проводили в Вечность подлинного коммуниста-большевика, Андрея Анатольевича Попова.



В гражданской панихиде, которая прошла в Новодвинске, выступил руководитель Архангельского регионального отделения РУСО - Леонид Таскаев:



«Мы будем помнить Андрея, как убежденного и честного коммуниста, ни на йоту не отступившего от своих убеждений, даже в годину самых тяжких жизненных и общественных испытаний. Этим человеком поистине может гордиться Архангельская область, а молодежь Русского Севера брать пример и жизненные ориентиры».



Андрей погиб 25 ноября 2025 года, на боевом посту, в Белгородской области, от удара дрона-камикадзе.



Наследие товарища Попова будет жить в его учениках и соратниках, которых он воспитал, будучи преподавателем ГАПОУ АО Новодвинского Индустриального техникума, считают его товарищи по партии.



По поручению Координационного Совета Левопатриотических Сил Архангельской области, выступившими товарищами особо отмечено, что коммунист - Андрей Анатольевич Попов останется в их сердцах, и они продолжат дело, которому он посвятил свою жизнь - борьбу за освобождение рабочего класса!



