Учитель из Архангельской области добилась признания на федеральном уровне

Учитель иностранного языка Обозерской средней школы № 1 Татьяна Некрасова вошла в число победителей масштабного всероссийского конкурса «Флагманы образования. Подробности от издания «Регион 29»:

Всего в финал трека «Наставничество» вышли 200 педагогов, которые работали в составе 100 наставнических пар из 55 регионов страны. Победители были определены из 24 146 заявок, поданных на участие. Конкурсный трек был сфокусирован на практическом развитии культуры наставничества в образовательной среде.

— Татьяна Некрасова работает в Обозерской школе 27 лет. Она выступает активным вдохновителем и помощником коллег в освоении тонкостей педагогического мастерства, щедро делится ценными практиками и методиками с молодыми педагогами. По словам учителя, участие в проекте «Флагманы образования» подарило ей не только уверенность в своих силах, но и свежие идеи, которые она будет внедрять в повседневную практику для укрепления профессионального союза с коллегами, — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем телеграм-канале.

 Особенностью конкурса этого года стала особая система формирования наставнических пар с помощью цифрового бота, что позволило объединить педагогов со схожими профессиональными интересами. Каждая пара разрабатывала собственную дорожную карту сотрудничества. Участники выполняли комплекс практических заданий: анализировали кейсы, готовили совместные проекты и работали с платформой «Сферум».

На финальном очном этапе педагоги представили конкретные инициативы, которые будут включены в сборник лучших практик наставничества для дальнейшего внедрения в образовательных учреждениях России.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

