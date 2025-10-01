Вверх
90% жителей Архангельска не верят в честность "черной пятницы"

Лишь 11% жителей Архангельска верят в честное снижение цен во время ноябрьской распродажи. 67% считают «черную пятницу» скорее обманом покупателей.

 Женщины чуть больше склонны верить в честность акции. Молодежь до 35 лет демонстрирует несколько больше доверия по сравнению с теми, кто старше. Горожане со средним профессиональным образованием чуть чаще расположены верить в сезонные скидки, чем выпускники вузов. Чем выше уровень дохода опрошенных, тем ниже их уровень доверия «черной пятнице».

 Готовность совершать покупки в ходе ноябрьской распродажи выразили лишь 6% горожан. Причем женщины чаще мужчин готовы участвовать в распродаже (7 и 5% соответственно). Горожане с заработком до 100 тысяч рублей проявляют бóльшую готовность к покупкам, чем те, кто зарабатывает больше (8 и 4%).

 Средняя сумма, которую горожане готовы потратить в «черную пятницу», составляет 15500 рублей. В 2025 году наибольшим спросом пользуются одежда (22%), бытовая техника (16%) и обувь (12%).

(фото с https://ifaba.ru

30 октябрь 08:36 | : Будни

