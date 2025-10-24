Архангельские кардиологи готовятся к уникальной операции

В Первой городской больнице имени Е.Е. Волосевич в Архангельске завершена подготовка к проведению первой в истории региона операции по пересадке сердца. Медики ждут появления подходящего донора для выполнения исторической операции. Подробности от издания «Регион 29»:

О готовности к проведению трансплантации заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский:

— Кардиохирургия в Первой городской больнице имеет 30-летнюю историю успешной работы. Ежегодно здесь проводят порядка 600 сложнейших операций и принимают пациентов даже из других регионов. Врачи постоянно совершенствуют свое мастерство, чтобы помочь как можно большему числу людей, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы. А теперь у нас созданы и все условия для проведения первой в истории региона операции по пересадке сердца. Подготовка к этому заняла целых восемь лет, — сообщил глава региона.

Как рассказал заместитель главного врача по сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Быстров, работа в этом направлении ведется с 1993 года, когда в медучреждении была проведена первая операция на сердце. Важным этапом стало создание в апреле 2025 года регионального сердечно-сосудистого центра, который объединил кардиологическое и кардиохирургическое отделения больницы.

Архангельская область является единственным регионом на Северо-Западе после Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где выполняются трансплантации органов. Проведение операции по пересадке сердца станет новым этапом развития региональной трансплантационной программы.