Послужить родине. В Поморье начался осенний призыв

Первая партия молодых северян отправилась на службу в сухопутные войска Ленинградского военного округа. Подробности от издания «Регион 29»:

- Около сорока молодых людей прошли медицинский и психологический отбор, получили необходимое обмундирование, продукты питания и средства личной гигиены. Как отметил военный комиссар Архангельской области Александр Севастей, осенний призыв проходит в плановом режиме.

— На октябрь мы планируем отправить чуть больше 500 человек. Призывные комиссии работают в полном порядке — уже состоялось более 50 заседаний. Сбоев нет, всё идёт по графику, — подчеркнул он.

По словам представителей военкомата, новобранцы будут служить на территории России — в зону специальной военной операции они направляться не будут.

Всего за осенний призыв в регионе планируется направить на службу около 1,5 тысяч человек. Половина из них будет служить в Ленинградском и Московском военных округах, а также в частях Воздушно-космических сил и Военно-морского флота.

Осенний призыв завершится 31 декабря.