В Архангельске пройдет педагогическая олимпиада имени Ушинского

4 декабря в Архангельске пройдет региональный этап Российской психолого-педагогической олимпиады имени К. Д. Ушинского. К участию приглашаются школьники 911-х классов, которые интересуются педагогикой, психологией и планируют связать жизнь с обучением и воспитанием детей. 

Олимпиада из года в год помогает школьникам определить будущую профессию, развить лидерские качества, научиться работать с людьми и нестандартно решать педагогические задачи.

Победители регионального этапа поедут в Ярославль, где представят Архангельскую область в заключительном туре и поборются за звание лучших среди сверстников со всей России.

В прошлом году трое старшеклассников Поморья стали призерами заключительного этапа: девятиклассник Руслан Жаков из Пинежского округа, десятиклассница Екатерина Овсяникова из Мирного и одиннадцатиклассник Александр Коробицын из Устьянского округа.

Участников ждет два тура – письменный и устный. Первый проверит общие знания участников в области педагогики и психологии, а также умение анализировать реальные ситуации из школьной практики. Второй – оценит педагогическую риторику, методические умения, способности к импровизации.

Тема устного тура и содержание заданий будут объявлены до 4 ноября на сайте оператора олимпиады – https://vk.cc/cQnBFw и в группе ВКонтакте – vk.com/sozvezdie29

Подавайте заявку на участие до 14 ноября – vk.cc/cQnC2c


