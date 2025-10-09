Вверх
Архангельские хирурги работают не хуже своих столичных коллег

Специалисты Архангельского перинатального центра проводят уникальные операции по сохранению беременности. Подробности от издания «Регион 29»:

- С этого года врачи гинекологического отделения впервые в Архангельске начали проводить эндоскопические операции женщинам, которые столкнулись с потерей беременности или преждевременными родам из-за патологии шейки матки, удалением части органа и неэффективностью вагинального серкляжа при предыдущей беременности.

 — Шейка матки во время беременности должна выполнять замковую функцию, чем больше срок беременности, тем больше нагрузки на этот орган. Если он не справляется со своей задачей, то будущая мама может потерять ребенка, — пояснила заведующая отделением Светлана Шостенко. — Наша задача помочь пациентке доносить беременность до положенного срока.

 Новая методика позволяет эффективно решать эту проблему. Врачи проводят эндоскопические вмешательства женщинам, которым ранее была выполнена операция по удалению части матки, например, при предраковых состояниях. Суть метода заключается в наложении шва на шейку матки абдоминальным доступом.

 Ранее такие пациентки направлялись в федеральные центры, а сейчас появилась возможность проводить такие операции на региональном уровне.

09 октябрь 11:14 | : Будни

