Профессиональные праздники уважают в Архангельске

57% представителей экономически активного населения Архангельска получают поздравления с профессиональными праздниками на работе. 36% респондентов — нет.



Причем женщин поздравляют значительно чаще, чем мужчин. А горожан зрелого возраста с большим профессиональным стажем чаще, чем молодежь.



Чаще всего поздравляют представителей социально значимых профессий, связанных с заботой о людях. Абсолютными лидерами являются воспитатели (88%), врачи (82%), учителя (79%) и медицинские сестры (78%). Творческие, креативные и IT-специальности — дизайнеры (31%), маркетологи (34%) и программисты (37%) — получают поздравления реже всех. Таким образом, традиция празднования активнее соблюдается в бюджетной сфере и слабее в коммерческих (особенно, в технологических) отраслях.

