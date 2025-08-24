Вверх
Профессиональные праздники уважают в Архангельске

57% представителей экономически активного населения Архангельска получают поздравления с профессиональными праздниками на работе. 36% респондентов — нет.

Причем женщин поздравляют значительно чаще, чем мужчин. А горожан зрелого возраста с большим профессиональным стажем чаще, чем молодежь.

Чаще всего поздравляют представителей социально значимых профессий, связанных с заботой о людях. Абсолютными лидерами являются воспитатели (88%), врачи (82%), учителя (79%) и медицинские сестры (78%). Творческие, креативные и IT-специальности — дизайнеры (31%), маркетологи (34%) и программисты (37%) — получают поздравления реже всех. Таким образом, традиция празднования активнее соблюдается в бюджетной сфере и слабее в коммерческих (особенно, в технологических) отраслях.

06 октябрь 09:30 | : Будни

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20