Стоп-тромбоз! В аэропорту "Архангельск" пройдет важная медицинская акция

Акция по профилактике тромбозов для авиапассажиров впервые пройдет в аэропорту "Архангельск" им. Федора Абрамова. Медики расскажут о факторах риска, связанных с авиапутешествиями, и научат упражнениям, которые можно делать в кресле во время полета, не мешая другим пассажирам, сообщила ТАСС профессор, руководитель регионального центра антитромботической терапии Первой городской клинической больницы им. Волосевич Надежда Воробьева.

Она отметила, что проведение акции разрешено министром транспорта только в двух аэропортах - Архангельска и Самары.

"Мы в доступной форме будем объяснять пассажирам, провожающим, всем, кто будет, какие есть факторы риска, которые связаны с путешествиями, которые могут привести к тромбозам", - сказала Воробьева.

Тромбоз - это процесс формирования тромбов в кровеносных сосудах, они препятствуют свободному току крови и могут привести к опасным последствиям, время в неподвижном положении, повышают риск развития тромбозов. В самолете есть и дополнительные факторы - это низкое давление и пониженное содержание кислорода в воздухе. При этом есть несколько достаточно простых правил, которые помогают избежать опасных последствий.

"Первое правило: выбирайте свободную комфортную одежду и обувь для перелета. Второе: выпивайте не менее одного стакана воды каждый час полета. Третье: откажитесь от приема алкоголя за сутки до полета, это "сгущает" кровь. Четвертое: делайте легкие физические упражнения, передвигайтесь по проходу во время полета", - перечислила профессор.

Она отметила, что даже если полет длится час-полтора, это перелет от Архангельска до Москвы или Санкт-Петербурга, все равно необходимо двигаться. И это можно делать в кресле, не мешая соседям. В ходе акции инструктор по лечебной физкультуре покажет, какие можно делать упражнения, не вставая с места. Еще одно правило - это использование компрессионного белья, если полет длится более четырех часов или есть рекомендация врача.

"Отдельно я бы еще отметила, что люди, которые имеют какое-то заболевание, например, ишемическую болезнь сердца или гипертоническую болезнь, они должны с собой обязательно иметь свои препараты, чтобы не устраивать шок для стюардесс", - добавила Воробьева.

Участники акции будут раздавать листовки с рекомендациями, как защитить себя от тромбоза. Специалистам будут помогать дети в костюмах снегирей, снегирь в данном случае символизирует перелетную птицу. Акция пройдет 5 октября.