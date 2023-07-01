Воспитанники архангельской колонии помнят о пожилых людях

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области подростки сыграли в домино с подопечными Няндомского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Мероприятие было организовано в рамках реализации социального проекта "Связь поколений", который написали сами воспитанники. Встреча проходила по видео-конференц-связи и оставила много положительных впечатлений и эмоций. Инициатором проведения такого необычного турнира выступила библиотекарь Наталья Жукова, которая является руководителем и куратором данного проекта.

Сначала пожилые люди рассказали подросткам интересные факты об игре. Так, воспитанники узнали, что в домино играют, начиная с 12 века. Игра способствует развитию логического мышления, речи, счета, памяти, а также учит целеполаганию и тактике.

Затем состоялись финальные партии. Ранее были проведены отборочные игры на местах и в финал вышли лучшие игроки - по 4 человека с каждой стороны. Представители от дома-интерната выставили самых активных игроков. Подростков особенно впечатлила тактика 88-летней бабушки, она четко выстраивала свои комбинации. Все финалисты как в колонии, так и в доме-интернате получили от организаторов памятные подарки.

Примечательно, что бабушки и дедушки играли деревянными "костяшками", которые подростки изготовили самостоятельно. Пожилые игроки отметили, что фишки, сделанные своими руками, им очень понравились, они отличаются от пластмассовых особой теплотой. Все участники турнира выразили надежду на продолжение таких встреч.

Проживающие в стационарном отделении Няндомского центра социального обслуживания отметили, что дружеская связь поколений для них очень важна и благодарил ребят за их поддержку и подарки. В преддверии Дня пожилого человека воспитанники колонии готовят для подопечных дома-интерната концерт.

Напомним, что написанный несовершеннолетними проект "Связь поколений" стал победителем в федеральном конкурсе социальных инициатив "Мы можем все!". Это стало возможным благодаря сетевому проекту "Важный подросток" федеральной программы "Молоды душой", которая реализуется во всех регионах Российской Федерации.