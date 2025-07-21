Вверх
Борис Игнатьев: "Архангельску нужна программа развития футбола"

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «РБ Спорт» ответил на вопрос о том, что нужно делать для развития футбола в Архангельской области.

— Например, Галицкий вкладывает большие деньги в футбол, — сказал Игнатьев. — Он понимает, что это очень важно не только для развития российского футбола, но и для воспитания молодежи. В Архангельске нужна государственная программа по развитию футбола в регионе. Если в Архангельске появится такой человек, как Галицкий, то футбол в этом регионе будет развиваться.

— Что еще необходимо для развития футбола в Архангельской области? 

— Нужно строить как можно больше манежей. Для развития ребенка не играет роли, на каком газоне он будет заниматься. Если есть манеж, то будет возможность каждый день заходить в это помещение и там заниматься. Дождь и снег — уже не помеха.

В Архангельске хорошо развит массовый спорт, а также хоккей с мячом. Клуб «Водник» из Архангельска является девятикратным чемпионом России по хоккею с мячом.

