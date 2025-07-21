Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Поморье стали продвигать флаинг диск

Архангельская область вступает в новый этап развития спорта: теперь у региона появилась своя Поморская федерация флаинг диска — организация, которая станет основой для популяризации одного из самых быстрорастущих видов спорта в мире.

 Федерацию возглавил Чадромцев Богдан, человек, который не только активно продвигает алтимат (спортивную игру с летающим диском) в регионе, но и преодолел  вместе с Ярославом Вареником все сложности на пути к регистрации федерации. 

 Что такое флаинг диск и почему он особенный?

Этот вид спорта включает в себя несколько спортивных дисциплин: алтимат, диск-гольф, дог-фрисби, флабер-гатс, фристайл. Самая популярная из этих дисциплин – алтимат или алтимат фрисби.

 Алтимат, — это командная игра с элементами американского футбола, регби и баскетбола, где ключевой акцент делается на честности, взаимоуважении и самоорганизации игроков. Игра ведется двумя командами на прямоугольном поле с зонами в торцах. Цель игры: пасуя диск между игроками своей команды, необходимо поймать его в зоне противника. Игрок, владеющий диском, перемещаться по полю не может. Игроки противоположной команды должны сбить диск в воздухе, либо вынудить соперников сделать неточный пас, чтобы иметь возможность нападать самим.

Этот вид спорта не требует дорогого оборудования и подходит для людей любого возраста.

 Создание федерации открывает новые возможности для развития флаинг диска в Архангельской области:

  1. Организация открытых тренировок и турниров для всех желающих;
  2. Развитие молодежного направления — создание школьных и студенческих лиг;
  3. Подготовка тренеров и инструкторов для обучения новичков;
  4. Создание условий для участия региональных команд в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

 Чадромцев Богдан, президент Поморской федерации флаинг диска, подчеркивает: «Наша задача — сделать флаинг диск доступным для каждого жителя региона. Это не просто спорт, это возможность провести время активно, найти новых друзей и стать частью большого сообщества. Мы готовы работать для того, чтобы алтимат стал частью спортивной жизни Архангельской области».

 Если вы хотите попробовать себя в этом увлекательном виде спорта или узнать больше о деятельности федерации, следите за новостями Федерации флаинг-диска России.

Флаинг диск — это спорт, который объединяет людей и помогает раскрыть потенциал каждого. Теперь он доступен и в Архангельской области.


10 сентябрь 11:44 | : Будни

Главные новости


О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (143)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20