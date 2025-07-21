В Поморье стали продвигать флаинг диск

Архангельская область вступает в новый этап развития спорта: теперь у региона появилась своя Поморская федерация флаинг диска — организация, которая станет основой для популяризации одного из самых быстрорастущих видов спорта в мире.

Федерацию возглавил Чадромцев Богдан, человек, который не только активно продвигает алтимат (спортивную игру с летающим диском) в регионе, но и преодолел вместе с Ярославом Вареником все сложности на пути к регистрации федерации.

Что такое флаинг диск и почему он особенный?

Этот вид спорта включает в себя несколько спортивных дисциплин: алтимат, диск-гольф, дог-фрисби, флабер-гатс, фристайл. Самая популярная из этих дисциплин – алтимат или алтимат фрисби.

Алтимат, — это командная игра с элементами американского футбола, регби и баскетбола, где ключевой акцент делается на честности, взаимоуважении и самоорганизации игроков. Игра ведется двумя командами на прямоугольном поле с зонами в торцах. Цель игры: пасуя диск между игроками своей команды, необходимо поймать его в зоне противника. Игрок, владеющий диском, перемещаться по полю не может. Игроки противоположной команды должны сбить диск в воздухе, либо вынудить соперников сделать неточный пас, чтобы иметь возможность нападать самим.

Этот вид спорта не требует дорогого оборудования и подходит для людей любого возраста.

Создание федерации открывает новые возможности для развития флаинг диска в Архангельской области:

Организация открытых тренировок и турниров для всех желающих; Развитие молодежного направления — создание школьных и студенческих лиг; Подготовка тренеров и инструкторов для обучения новичков; Создание условий для участия региональных команд в межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

Чадромцев Богдан, президент Поморской федерации флаинг диска, подчеркивает: «Наша задача — сделать флаинг диск доступным для каждого жителя региона. Это не просто спорт, это возможность провести время активно, найти новых друзей и стать частью большого сообщества. Мы готовы работать для того, чтобы алтимат стал частью спортивной жизни Архангельской области».

Если вы хотите попробовать себя в этом увлекательном виде спорта или узнать больше о деятельности федерации, следите за новостями Федерации флаинг-диска России.

Флаинг диск — это спорт, который объединяет людей и помогает раскрыть потенциал каждого. Теперь он доступен и в Архангельской области.



