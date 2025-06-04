Бабье лето, приди в Архангельск!

…Взывают жители города на Северной Двине. Что на этот счет думают синоптики, рассказывает издание «Регион 29»:

- Жителей Архангельска ждет классическое бабье лето. По прогнозам метеорологов, короткий период потепления наступит в середине сентября. Для северных регионов, включая Поморье, условно определены даты с 16 по 20 сентября.

В это время столбики термометров в дневные часы поднимутся до +15…+18°C. Ночью температура будет составлять +5…+10°C. Синоптики предупреждают, что вслед за этим потеплением возможны осенние заморозки.

Однако архангелогородцам не придется долго ждать комфортной погоды. Уже на текущей неделе воздух в городе прогреется до +20 градусов, что жители города уже оценили после продолжительного похолодания.

По данным Северного УГМС, в целом сентябрь в регионе ожидается немного теплее обычного. Средняя месячная температура прогнозируется на 1 градус выше средних многолетних значений. Количество осадков будет в пределах сезонной нормы.

