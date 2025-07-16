Поморье встречает 1 сентября с новыми школьными автобусами

Автопарк школьных автобусов Архангельской области пополнится сразу 45 новыми машинами отечественного производства — это ПАЗы, НАЗы и КАВЗы. В ближайшее время транспорт начнёт перевозить детей в школы. Подробности у издания «Регион 29»:

- Новые автобусы направят в 20 муниципальных образований региона — от Архангельска до отдалённых поселков в Вельском и Ленском районах, а также в Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Мезенский, Няндомский, Онежский, Пинежский, Плесецкий, Приморский, Устьянский, Холмогорский и Шенкурский округа.

Все машины оснащены системой ГЛОНАСС для отслеживания, тахографами для контроля режима труда водителей, средствами пожаротушения и аптечками. Каждый маршрут проходит согласование с Госавтоинспекцией.

— Безопасность ребят — наш безусловный приоритет, поэтому все автобусы оснащены необходимыми системами. Сегодня в регионе уже работает более 300 школьных автобусов, и мы не останавливаемся на достигнутом — продолжим планомерно обновлять парк и в следующем году, — прокомментировал событий губернатор Александр Цыбульский.