Только 5% архангелогородцев готовы отдать своего первоклассника в руки учителя-мужчины

Очевидно, что, отдавая ребенка в школу, родители ждут от педагога типичной женской заботы и мягкости: для 39% отцов и 37% матерей первоклассников женщина — лучшая кандидатура на роль первого учителя их ребенка. Предпочли бы учителя-мужчину 5% респондентов из Архангельска (6% отцов и 4% матерей), и, хотя это почти вдвое больше, чем в 2020 году (3%), показатель остается очень низким. Для каждого второго родителя (51%) пол не имеет значения.

 Отвечая на вопрос о предпочтительном возрасте первого учителя, 37% родителей первоклассников говорили о том, что педагоги в возрасте от 30 до 40 лет — идеальный вариант для их детей в силу достаточного опыта и зрелости, присущих среднему возрасту. Педагогов до 30 лет предпочитают лишь 8% родителей (в 2020 таких было 6%), 40—50 лет — 19% родителей. Учителей старше 50 лет считают идеальными только 4% (цифра стабильна с 2020 года). 29% родителей считают, что возраст учителя не имеет значения (этот показатель заметно снизился за 5 лет, в 2020 году он составлял 33%).

 Интересно, что матери предпочитают учителей 30—40 лет (46% против 27% у мужчин) и реже выбирают нейтральную позицию по возрасту (23%), тогда как отцы гораздо чаще считают возраст неважным (36%) и немного чаще выбирают учителей старше 50 лет (возрастного педагога предпочли бы 6% отцов и только 2% матерей первоклассников).

12 август

