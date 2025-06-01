С днем рождения, космодром!

Сегодня космодрому «Плесецк», военно-технической базе отечественной космонавтики, исполняется 68 лет. Подробности от издания «Регион 29»:

- Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своих соцсетях отметил, что это место стало важной частью оборонного комплекса страны и символом мужества, знаний и преданности Родине.

За эти годы было многое сделано: благодаря упорному труду нескольких поколений офицеров и самых разных специалистов здесь был создан самый северный космодром в мире.

«Плесецк» стал не только технической площадкой, но и примером искреннего служения своей стране. Сегодня космодром является одним из самых активных в мире — здесь проведено более 1600 запусков ракет-носителей и выведено на орбиту свыше 2000 космических аппаратов. Это результат совместной работы и силы духа всех, кто связан с этим уникальным местом.

По мнению главы региона, особенный смысл этому событию придаёт и то, что день своего основания отмечает и Мирный — город, рождённый вместе с космодромом, выросший вместе с ним, ставший родным домом для тысяч военнослужащих, специалистов и их семей.

— Пусть этот день для всех горожан и всех, кто несёт службу, будет наполнен ощущением сопричастности к великому делу, поддержкой родных и уверенностью в завтрашнем дне. Благодарю за службу! — написал Александр Цыбульский в соцсетях.