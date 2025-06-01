Мезенские бегуны показали себя в Архангельске с лучшей стороны

В дождливый субботний день в Архангельске прошел МАЛЫЕ КОРЕЛЫ TRAIL. Дистанции были от 1,5 до 12 км. Собралось много спортсменов не только из разных округов Архангельской области, но и из других регионов!

Мезенскую спортивную школу представляли тренер Третьяков С.Ю. и Привалов Александр.

Результат Сергея Юрьевича на 12-километровой дистанции 3 место. Саша тоже достойно пробежал свои 1,5 км, достигнув главного результата - преодолел себя, а это под проливным дождем да по сложному рельефу не так-то и просто!

Земляки поздравляют Сергея Юрьевича и Александра и желают новых высоких результатов!



