"Михаил Сомов" ту-ту в свой юбилейный рейс

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский вместе с руководителем Росгидромета Игорем Шумаковым проводили в новый арктический рейс «Михаила Сомова». Подробности от издания «Регион 29»:

- Научно-экспедиционному судну сегодня исполнилось 50 лет, все эти годы оно работает в Арктике и Антарктике. Об этом губернатор Архангельской области сообщил в соцсетях.

Он напомнил, что последние 25 лет портом приписки судна-снабженца является Архангельск. Отсюда «Михаил Сомов» каждую навигацию уходит в высокие широты с материалами, оборудованием, провиантом, доставляет очередную смену полярников на метеостанции, обеспечивая жизнь в 57 пунктах, расположенных вдоль Северного морского пути.

Судно участвовало более чем в 20 советских и российских Арктических экспедициях.

Еще одно очень важное направление работы «Михаила Сомова» — очистка Арктических широт. Каждый год в северные широты отправляются волонтеры, а на континент возвращается то, чего в Арктике быть не должно — огромные бочки, устаревший и превратившийся в захламления инвентарь.

— Также на борту легендарного «Сомова» с Игорем Шумаковым подписали соглашение, которое закрепит уже существующие направления нашего взаимодействия с Росгидрометом и откроет возможности для новых форм сотрудничества, — подытожил глава региона.

(фото с https://dzen.ru)