Как лечили Кенозерье

В течение трёх дней местные жители из деревень Вершинино и Першлахта, посёлков Поча и Усть-Поча по инициативе Кенозерского национального парка могли получить квалифицированную медицинскую помощь узких специалистов в родных ФАПах — в Вершинино и в п. Поча. Приёмы вели врач-кардиолог Валентина Лях, врач-хирург Марина Гасникова, врач-акушер-гинеколог Александр Клименко, врач УЗД Елена Румянцева. За три дня медики провели 164 приёма пациентов и 98 обследований УЗД почек и органов брюшной полости и малого таза.

«Врачей здесь всегда ждут с нетерпением. Накануне предупреждаем, как подготовиться, как рассказать о своих проблемах коротко и по делу, целенаправленно: что болит, что хотите получить от врача. Главное взаимопонимание, ведь если пациент не будет нам доверять, то не станет обращаться в больницу, что чревато запущенными случаями. Сейчас таких нет», — рассказала Людмила Третьякова, фельдшер сборевшего ФАПа в д. Усть-Поча.

В очередях главный вопрос: откроется ли ФАП в Усть-Поче в 2026 году. Здание фельдшерско-акушерского пункта сгорело в 2021 году, с тех пор пациентов принимают в соседнем селе и в райцентре в Плесецке. На приём к врачам областной больницы пациентов из Усть-Почи привёз санитарный автомобиль, почане любезно пропускают соседей в очередях, чтобы те успели вернуться домой к хозяйству. Здесь ФАП очень ждут.

Также кенозёры ждут и других специалистов: ЛОРа, невролога. Многие пациенты обращаются к хирургу «не по профилю» — с неврологическими заболеваниями, хронической болью.

«Отмечаем, что часто встречаются проблемы опорно-двигательного аппарата, с суставами, натруженными тяжёлым физическим трудом. Рекомендуем диспансерное наблюдение, дообследование», — заключает хирург Марина Гасникова.

По результатам обследований в каждый приезд врачи направляют пациентов в областной центр на дополнительное обследование и лечение.

Каждый год в рамках проекта «Заповедное Кенозерье — территория здоровья» в национальные парки «Кенозерский» и «Онежское Поморье» приезжают врачи Архангельской областной клинической больницы. В рамках проекта «Заповедное Кенозерье — территория здоровья» за десять лет медики провели свыше 11 тысяч приёмов для жителей Кенозерья, Лекшмозерья и Онежского полуострова. Парк, в свою очередь, обеспечивает проживание и питание, предлагает врачам посетить экскурсии, пройти по экологическим тропам, принять участие в этнографических программах и мастер-классах.



