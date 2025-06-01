Профессия программиста у архангелогородцев до сих пор в приоритете

Согласно исследованию, 42% архангелогородцев считают, что наибольшие карьерные возможности сегодня открыты в сфере информационных технологий. Это неудивительно, ведь выпускники ведущих технических вузов уже через пять лет после окончания университета зарабатывают в среднем от 280 тысяч рублей.

На втором месте оказалось строительство, набрав 12% голосов респондентов, на третьем — медицина (11%). Также в топ-7 вошли нефтегазовая отрасль (9%), торговля и производство (по 8%), финансы (7%) и сфера услуг (5%).

Женщины чаще видят карьерные перспективы в IT-сфере, медицине, торговле, сфере услуг, науке и дизайне. Мужчины же чаще делают ставку на строительство, нефтегазовый сектор, производство, тяжелую промышленность, энергетику и ВПК.

Среди других перспективных направлений респонденты назвали e-commerce, робототехнику, психологию, сервисы доставки, аналитику, блогинг, авиацию, шоу-бизнес и проч.