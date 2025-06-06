В зоне СВО погиб член Архангельского обкома КПРФ

На фронте Специальной военной операции погиб член Архангельского областного комитета КПРФ, коммунист и патриот Федоровцев Кирилл Владимирович.



Кирилл пришел в ряды Ленинского Комсомола и КПРФ в начале 2000-х годов сознательно, встав, по сути, у истоков воссоздания левого молодёжного движения в Архангельской области. Будучи очень любознательным человеком, он вдумчиво изучал труды классиков марксизма, стараясь овладеть диалектическим взглядом на мир.



Широкую эрудицию, особенно в вопросах исторической реконструкции и военного дела, а также организаторские способности он активно использовал в организации митингов, дискуссий и иных общественно значимых мероприятий, проводимых КПРФ и Ленинским Комсомолом. Этот яркий опыт помог ему стать тем, кем навсегда его запомнят единомышленники, – добрым, отзывчивым, компетентным и надежным товарищем, готовым всегда прийти на помощь.



Народное восстание 2014 года против власти Майдана на Донбассе Кирилл встретил с воодушевлением. Возможно, во многом предугадав дальнейшее развитие событий, он одним из первых выступил за сбор гуманитарной помощи сражающемуся Донбассу от имени Архангельского регионального отделения ЛКСМ и КПРФ. Первые гуманитарные грузы, собранные в Архангельске при непосредственном участии Кирилла Владимировича, достигли Новороссии задолго до того, как этот порыв охватил всю Россию.



Противостояние жителей Донбасса пришедшим к власти в Киеве украинским националистам ожесточалось. После гонений на коммунистов, организованных хунтой в Украине, и событий в Одесском доме профсоюзов, Кирилл Федоровцев принял решение поехать добровольцем на Донбасс, не сумев остаться в стороне от разворачивающейся трагедии.



В самом начале донбасского конфликта он активно участвовал в отражении агрессии националистических формирований на Донецкую Народную Республику и получил нагрудный знак за уничтоженную тяжелую технику нацбатов. К сожалению, помимо бесценного боевого опыта от тех сражений Кирилл получил и серьезное ранение, потребовавшее долгого восстановления. Вернувшись домой, он не смог остаться безучастным и долгое время принимал активное участие в организации гуманитарной помощи населению и защитникам Донбасса.



Когда донбасский конфликт перерос в Специальную военную операцию, Кирилл Федоровцев вновь встал на защиту Родины. Он лучше многих понимал, почему нельзя приносить споры этого конфликта вглубь России. И именно поэтому он вновь отправился на передовую...

Коммунисты Поморья выражают искренние соболезнования родным и близким Кирилла Владимировича Федоровцева.

Быть воином – жить вечно!