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Мезень. Письмо с фронта

Вот такое письмо с фронта Великой Отечественной войны хранится в Мезенском муниципальном архиве - в документах архивного фонда № 80 "Мезенский детский дом".

Письмо солдата Фефилова
 Куда: г. Мезень, Арх. обл., М.Слобода, Детский дом, Чурсановой Дарье Наумовне
 Адрес отправителя: 1000 п.п. часть 61, Фефилов Г.И.

 «Здравствуйте, Ребятки!
 Шлю я вам свой привет с фронта Отечественной войны и желаю вам хороших успехов в учебе и работе.
 Дорогие ребята, мы прошли с боями за последнее время около 400 км, и я сам видел, как немцы уничтожали наши школы, клубы, детские дома и другие культ. учреждения. Дети лишены были возможности учиться, а если в некоторых хуторах и были открыты на короткий срок школы, то в них учили закону божию по приказу немецких комендантов и беспощадно били детей.
 Но теперь кончится их власть и пощады им не будет. Скоро очистится от этой погани наша священная Земля.
 А вы, ребята, старайтесь учитесь, работайте, слушайтесь воспитателей и Дарью Наумовну. От меня вам привет.
 Г.И. Фефилов».

 ...Возможно, этот солдат Фефилов Г.И. некогда и сам был воспитанником Мезенского детского дома или же преподавал в нём?
 Но когда Родина позвала на помощь, он - настоящий Защитник Отечества - отправился на фронт, на борьбу с врагом.

 Слава, безмерная благодарность и вечная память землякам - Героям-освободителям!


06 май 15:43 | : Будни

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