Голоса ветеранов зазвучат в небе над Архангельском

Подкаст, в котором подопечные благотворительного фонда Долго и счастливо можно будет услышать на всех рейсах авиакомпании родом из Архангельска - Smartavia вплоть до 31 мая.
Герои лично рассказали:
- об эвакуации во время блокады
- о работе на секретном аэродроме
- как в 1994-м впервые вырвались за «железный занавес» в Индию и не только
Возраст героев от 87 до 94 лет.
Этот подкаст не только оживляет память, но и помогает пожилым людям - ветеранам и другим подопечным фонда Долго и счастливо. Слушатели могут поддержать ветеранов перечислив пожертвование в фонд.