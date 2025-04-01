Голоса ветеранов зазвучат в небе над Архангельском

Подкаст, в котором подопечные благотворительного фонда Долго и счастливо можно будет услышать на всех рейсах авиакомпании родом из Архангельска - Smartavia вплоть до 31 мая.

Герои лично рассказали:

- об эвакуации во время блокады

- о работе на секретном аэродроме

- как в 1994-м впервые вырвались за «железный занавес» в Индию и не только

Возраст героев от 87 до 94 лет.

Этот подкаст не только оживляет память, но и помогает пожилым людям - ветеранам и другим подопечным фонда Долго и счастливо. Слушатели могут поддержать ветеранов перечислив пожертвование в фонд.