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Голоса ветеранов зазвучат в небе над Архангельском

Подкаст, в котором подопечные благотворительного фонда Долго и счастливо можно будет услышать на всех рейсах авиакомпании родом из Архангельска - Smartavia вплоть до 31 мая.

 Герои лично рассказали:

- об эвакуации во время блокады

- о работе на секретном аэродроме

- как в 1994-м впервые вырвались за «железный занавес» в Индию и не только 

Возраст героев от 87 до 94 лет.

 Этот подкаст не только оживляет память, но и помогает пожилым людям - ветеранам и другим подопечным фонда Долго и счастливо. Слушатели могут поддержать ветеранов перечислив пожертвование в фонд.

30 апрель 16:14 | : Будни

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