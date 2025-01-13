Алименты под контролем: Счетная палата проверит работу приставов

Счетная палата в 2025 году проведет масштабную проверку деятельности ФССП России, уделив особое внимание взысканию алиментов. Решение принято по инициативе Совета Федерации после анализа работы ведомства за минувший год.

В фокусе внимания:

1,5 млн исполнительных производств по алиментам 277 млрд рублей общая сумма задолженности Рост взысканий на 18% (до 1,3 трлн рублей)

Светлана Орлова, аудитор Счетной палаты:

"Проблема алиментных обязательств остается крайне острой. В апреле мы начнем проверку, чтобы оценить эффективность принудительного взыскания и предложить меры для улучшения ситуации."

Другие приоритеты ФССП

Жилье для сирот Очередь сокращается, но 270 тыс. детей все еще ждут своего жилья Активно используются жилищные сертификаты Кредитная нагрузка 29 млн исполнительных производств по долгам физлиц Сумма задолженности — 3,3 трлн рублей Микрофинансовые организации выдали займов на 523 млрд рублей Поддержка участников СВО 1,6 млн производств приостановлено Передано 156 тонн гуманитарной помощи

Что дальше?

ФССП ждет цифровая трансформация: внедрение ИИ, электронного документооборота и реестровых моделей. Это должно снизить нагрузку на приставов и ускорить работу.

Светлана Орлова:

"Совместные усилия помогут создать эффективные механизмы для решения социально значимых задач."

Проверка начнется уже в апреле 2025 года. Ее итоги могут повлиять на дальнейшую работу ведомства.