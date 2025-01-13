Алименты под контролем: Счетная палата проверит работу приставов

Счетная палата в 2025 году проведет масштабную проверку деятельности ФССП России, уделив особое внимание взысканию алиментов. Решение принято по инициативе Совета Федерации после анализа работы ведомства за минувший год.
В фокусе внимания:
Светлана Орлова, аудитор Счетной палаты:
"Проблема алиментных обязательств остается крайне острой. В апреле мы начнем проверку, чтобы оценить эффективность принудительного взыскания и предложить меры для улучшения ситуации."
ФССП ждет цифровая трансформация: внедрение ИИ, электронного документооборота и реестровых моделей. Это должно снизить нагрузку на приставов и ускорить работу.
Светлана Орлова:
"Совместные усилия помогут создать эффективные механизмы для решения социально значимых задач."
Проверка начнется уже в апреле 2025 года. Ее итоги могут повлиять на дальнейшую работу ведомства.