МТС запустила сеть домашнего интернета и телевидения в Архангельске

Цифровая экосистема МТС объявила о запуске сети домашнего интернета и телевидения в Архангельске. Теперь более 80 тысяч семей в городе могут подключить интерактивное телевидение и высокоскоростной интернет, экономя до 40% на цифровых услугах.

Жители Архангельска получили доступ к трем основным услугам: цифровому телевидению с более чем 200 каналами, скоростному интернету и мобильной связи с бесплатным доступом к онлайн-кинотеатру KION. Кроме того, абоненты могут устанавливать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения.

Директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин отметил, что компания постоянно развивает свою сеть в регионе, предлагая жителям удобные цифровые сервисы. Ранее такая возможность была доступна в Северодвинске, Мирном и Коряжме.

Узнать подробнее о подключении и оставить заявку можно на сайте МТС или в салонах компании.